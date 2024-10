“Non c'è niente di strutturale nella manovra, è una roba buona per Tik Tok per l'elettorato di destra”. Così Matteo Renzi a Controcorrente su Rete4 sulla manovra economica attuata dal governo.

“La manovra si basa su un approccio che tiene conto della situazione economica, anche in relazione allo scenario internazionale – ha detto il premier Giorgia Meloni 2 settimane fa - e allo stesso tempo sostenibile per la finanza pubblica, concentrando gran parte delle risorse disponibili sugli interventi a sostegno di famiglie e imprese per contrastare il caro energia e l’aumento dell’inflazione”.

Pensioni, interventi di riduzione del cuneo fiscale e dell'Iva su alcuni prodotti, di aumento dell'assegno unico per le famiglie, agevolazioni sulle assunzioni a tempo indeterminato per donne under 36 e per percettori di reddito di cittadinanza, proroga delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa per i giovani: sono questi i temi principali presentati dal governo su cui si concentreranno le risorse della manovra che, secondo Meloni, "è figlia di scelte politiche, come era giusto che fosse. Abbiamo concentrato le risorse sulle priorità. La considero una manovra coraggiosa, coerente con gli impegni presi con il popolo italiano e che scommette sul futuro".