Bruxelles, 27 ott. (Adnkronos) - "Ci tengo a precisare che non ho fatto nessuna sfuriata con Salvini ieri, fonti a me vicine possono dire difficilmente una cosa che non è successa". Così la premier Giorgia Meloni, a margine dei lavori del Consiglio europeo, se la prende con un cronista di Repubblica, autore di un articolo che riportava di un presunto sfogo della presidente del Consiglio ieri con il vicepremier leghista in tema di manovra. "Non capisco - dice ancora Meloni - se certi articoli vengono scritti per raccontare o per creare problemi".