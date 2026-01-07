La commissione Bilancio ha approvato questa sera a maggioranza la manovra finanziaria e domani la conferenza dei capigruppo deciderà la data dell’esame del provvedimento in Aula.

Soddisfatto il presidente del parlamentino, Alessandro Solinas (Cinque stelle): “Ci premeva concludere il nostro lavoro presto e bene per scongiurare il secondo mese di esercizio provvisorio. L’obiettivo che ci eravamo prefissati è stato raggiunto con il sostegno di tutta la maggioranza e ora spetta al Consiglio regionale affrontare e portare a termine la manovra finanziaria con gli emendamenti”.