Il governo Meloni delinea la manovra 2023. Dalle pensioni minime al Pos passando per il cuneo fiscale al reddito di cittadinanza, sono diverse le misure contenute nel maxi emendamento spacchettato. A illustrare le proposte emendative dell'esecutivo alla legge di bilancio il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti il quale ha rimarcato: "Non c'è nessuna forma di condono fiscale". "Il pacchetto di modifiche non stravolge nulla" ma rafforza la manovra, ha detto Giorgetti.

POS - Salta la norma che abolisce le sanzioni per il mancato uso del Pos sui pagamenti entro i 60 euro che sarebbe sostituita con un credito d'imposta sulle commissioni dell'esercente sui pagamenti elettronici. "Spero che ci sia un'ulteriore riflessione", ha detto Giorgetti, aggiungendo che il governo è disponibile a nuove interlocuzioni sulla questione con la Commissione europea. Sul tramonto della norma sul Pos il ministro ha spiegato che il governo caldeggia forme di "ristoro o risarcimento per gli operatori che si dovranno trovare di fronte ad un maggiore onere per le commissioni sulle transazioni" elettroniche.

PENSIONI MINIME - Aumento a 600 euro delle pensioni minime per gli over 75.

RDC - Il governo conferma la "riduzione da 8 a 7 mesi delle attuali mensilità del reddito di cittadinanza", ha affermato il ministro dell'Economia.

TAGLIO CUNEO - Sale "da 20 a 25mila" il tetto del reddito per il taglio del cuneo contributivo di un ulteriore punto percentuale.

TASSI MUTUI - Nel maxi emendamento del governo alla manovra "abbiamo ripristinato una vecchia norma del 2012 che permette per i contratti dei mutui ipotecari di tornare dal tasso variabile al tasso fisso".

Tra gli altri emendamenti quello per prorogare "al 31 dicembre" la presentazione della Cilas per il superbonus e "la maggiorazione dell'assegno unico per le famiglie con quattro figli o più", ha aggiunto il ministro. Nel pacchetto anche l'aumento "dell'indennità parentale per in via alternativa" e il rialzo della percentuale di rivalutazione delle pensioni "tra 4 a 5 volte la minima e ridotta quella degli assegni a salire".