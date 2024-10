“La mobilità delle persone, per finalità di studio e lavoro, rappresenta un importante elemento di sviluppo economico e sociale, in quanto strumento per la crescita delle competenze professionali, per la valorizzazione delle risorse umane e per la creazione di nuove e migliori opportunità lavorative”.

Un concetto, questo, ribadito dall’assessora regionale al Lavoro e Cooperazione Sociale, Alessandra Zedda, in apertura dei lavori del seminario finale di presentazione dei risultati raggiunti dal programma ‘Maistru Torra’, per l’inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro.

“Gli stage all’estero sono necessari nelle prospettive occupazionali in un mercato del lavoro che richiede maggiore flessibilità e capacità di adattamento ai cambiamenti – ha sottolineato l’esponente della Giunta Solinas - L’esigenza di rafforzare le politiche attive a supporto della mobilità interregionale e transazionale per la realizzazione di work-experiences presso aziende, enti, organizzazioni pubbliche o private in realtà nazionali ed estere, è una scelta prioritaria di questa Giunta. Saranno sostenute tutte le iniziative – ha proseguito l’assessore - che prevedono la realizzazione di azioni innovative in termini di valorizzazione delle risorse umane e sviluppo socio-economico, in grado di far emergere i talenti, individuare e replicare le best practices nella nostra Isola”.

Il programma, finanziato dalla Regione per la realizzazione delle azioni progettuali, l’indennità di frequenza prevista per i disoccupati e gli incentivi alle imprese, è affidato, a Ifold (Istituto Formazione Lavoro Donne).

“Maistru Torra è – ha concluso la Zedda – uno strumento di formazione capace di dare la possibilità a chi è disoccupato di conoscere contesti lavorativi nuovi e agli imprenditori di creare relazioni utili per proporsi sui mercati globali. La mobilità dei lavoratori è un fattore irrinunciabile di crescita personale e professionale a vantaggio della nostra economia”.