"Serve chiarezza". A chiederlo il leader dell'Udc Giorgio Oppi che in merito al rimpasto di Giunta si è ampiamente espresso. “Si farà quanto prima. Questo è ovvio. Bisogna rilanciare la maggioranza”, ha dichiarato nei giorni scorsi in un’intervista.

Ma dopo l’incontro a Villa Devoto di giovedì scorso tra il presidente Christian Solinas e i capigruppo di maggioranza, ma soprattutto dopo le parole dal coordinatore regionale della Lega Eugenio Zoffili – “il rimpasto non è in agenda e le priorità sono altre” -, qualcosa sembra cambiato.

Oppi ha dichiarato che il gruppo non parteciperà ai lavori dell'Aula in programma giovedì 3 per "dimostrare - spiega - che la nostra presenza è determinante, noi ci atteniamo scrupolosamente alle dichiarazioni del presidente Solinas e chiediamo che nei tempi più rapidi possibili si possa avere un quadro generale diverso sulla base della rappresentatività".

L'Udc ha sette consiglieri e un solo assessore, e da tempo preme per una compensazione.

“La Lega conferma i suoi tre assessori", ha dichiarato Zoffili. Parole che i centristi non hanno minimamente apprezzato. "Parlano di poltrone, ma le hanno prese loro", accusa oggi Oppi, ribadendo che è arrivato il momento di fare chiarezza nel centrodestra.