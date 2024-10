Roma, 5 mag. (Adnkronos) - "Sono vicina a Giuseppe Conte e a lui esprimo la solidarietà mia e di tutta la comunità del Partito Democratico per l’aggressione subita oggi in Toscana. Usando la violenza non si affermano le proprie ragioni ma solo la propria vigliaccheria". Così la segretaria del Pd, Elly Schlein.