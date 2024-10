Il Movimento 5 Stelle valuta di coalizzarsi con liste civiche per le prossime comunali in Sardegna. "In alcuni Comuni c'è già un ragionamento in corso - spiega il deputato Alberto Manca dopo l'assemblea pubblica di ieri a Tramatza".

Il parlamentare prosegue: "Questo non significa che andremo al voto con chiunque, poniamo piuttosto una serie di condizioni". Quasi certa la presentazione di liste nei quattro principali Comuni al voto (Porto Torres, Sestu, Quartu e Nuoro), ma dai piani alti l'idea è di "incrementare il numero di eletti nei piccoli Comuni anche sotto i 15mila abitanti".

Il termine per presentare le liste è stato prorogato al 20 marzo. "La procedura per la scelta dei candidati nel Movimento - spiega Manca - non è paragonabile a quella degli altri partiti, è sicuramente più approfondita". E per quanto riguarda il referendum del 29 marzo: "Saremo tra i pochi a fare la campagna referendaria e questo sarà il modo per proporre nei territori la nostra idea politica".

Per manca gli stessi territori forniscono al M5s interessanti risposte: "Finalmente il Movimento ha persone fisiche con cui le comunità locali possono interfacciarsi". E per quanto riguarda l'assemblea "sono molto soddisfatto, non neghiamo le difficoltà ma c'è una grande voglia di riscatto".