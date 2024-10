"Ho avuto un colloquio con il premier Draghi, abbiamo parlato anche degli altri punti e devo registrare una disponibilità del presidente a venirci incontro su tutti i punti. Però è evidente che la fase che stiamo affrontando non può accontentarsi di dichiarazioni di intenti e di impegni, occorrono misure concrete". Così il leader del M5S Giuseppe Conte, nel corso dell'assemblea congiunta nella quale ha annunciato l'Aventino parlamentare sul dl aiuti. Quindi oggi in Senato i 5 Stelle non voteranno la fiducia.

"Al Senato non è possibile operare un voto disgiunto. Noi domani (oggi ndr) non parteciperemo al voto”, ha affermato Conte illustrando la posizione del Movimento in vista del voto, "con le stesse lineari e coerenti motivazioni", e chiedendo "un cambio di passo del governo". "Noi siamo disponibili a dialogare e dare il nostro contributo, ma non siamo disponibili a firmare cambiali in bianco", ha aggiunto raccogliendo l'applauso dei presenti.

Conte ha poi sottolineato come il documento consegnato al premier Draghi mercoledì scorso "non l'ho inteso e non l'abbiamo inteso come una sommatoria di bandierine del M5S, come l'elenco di petizioni politiche da rivendicare con arroganza. Ma come un contributo serio, responsabile, rispetto al momento drammatico che il Paese sta vivendo".