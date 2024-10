"Le imponenti risorse messe in campo dal Governo sono destinate a tutti i cittadini, inclusi noi sardi". Rispondono così i due parlamentari del M5s, il senatore Emiliano Fenu e il deputato Nardo Marino, alle dichiarazioni dell'assessore del Bilancio Giuseppe Fasolino sui 150 milioni destinati alla Regione per l'emergenza Covid. I pentastellati ricordano che "le misure del decreto Cura Italia, del decreto Liquidità, entrambi già approvati, e quelle del decreto Maggio di imminente approvazione, riguardano anche la Sardegna, ricompresa al pari delle altre regioni italiane, nei 75 miliardi di spese in deficit e nei 180 miliardi complessivi di nuove risorse".

Tra le misure a cui anche i lavoratori, le imprese e le famiglie sarde avranno accesso: "la cassa integrazione estesa anche alle piccolissime imprese, la proroga degli altri ammortizzatori sociali, il divieto di licenziamento per motivi economici, il sostegno di 600 euro per autonomi e professionisti, per il quale è previsto un aumento, il Fondo Gasparrini per la sospensione delle rate dei mutui prima casa". Ancora: "l'estensione del Fondo di garanzia per le Pmi, le sospensioni degli adempimenti tributari e contributivi, i congedi per i lavoratori con figli a casa, il bonus baby sitter, ii prestiti totalmente garantiti dallo Stato entro i 25 mila euro e quelli quasi integralmente garantiti dallo Stato per importi superiori".