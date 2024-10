Il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Danilo Toninelli sarà in Sardegna domani, giovedì 13 giugno, per una serie di incontri a sostegno dei candidati a sindaco Roberto Ferrara (Alghero) e Maurilio Murru (Sassari) alle elezioni comunali di domenica 16 giugno.

Il ministro, accompagnato dai deputati Paola Deiana e Bernardo Marino, prima farà tappa proprio nella Riviera del Corallo, dove alle 11:10 terrà una conferenza stampa con l’aspirante a primo cittadino per il Movimento 5 stelle presso la Sala Rossa del Comune, in via Columbano.

Alle 15:30 appuntamento a Sassari per prendere parte al convegno dal titolo “Continuità territoriale e internazionalizzazione degli studi: vecchie questioni e nuove prospettive”, nell’aula consigliare del dipartimento di Giurisprudenza in via Mancini 5. All’incontro interverranno, tra i tanti, i parlamentari del Movimento 5 stelle Bernardo Marino e Paola Deiana, firmatari della proposta di legge sulla continuità territoriale marittima.

Intorno alle 17, Toninelli si sposterà nella sede del Movimento a Sassari (Corso Vittorio Emanuele, 60) per una conferenza stampa insieme al candidato alle elezioni comunali Maurilio Murru.

Infine, alle 17:40, il ministro effettuerà un sopralluogo sulla SS291var, presso l’area di cantiere nel Comune di Olmedo, per fare il punto della situazione sui lavori della Sassari-Alghero, accompagnato dalla delegazione di ANAS e dai due deputati sardi Bernardo Marino e Paola Deiana.