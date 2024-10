Il 59,3% di eletti ed iscritti del M5s ha espresso il suo consenso al governo Draghi attraverso il voto sulla piattaforma Rousseau. I voti contrari si sono fermati al 40,7%. Su 119.544 iscritti hanno votato in 74.537.

In numeri: i favorevoli sono stati 44.177, i contrari 30.360. "La responsabilità è il prezzo della grandezza. Oggi i nostri iscritti hanno dimostrato ancora una volta grande maturità, lealtà verso le istituzioni e senso di appartenenza al Paese", ha scritto Luigi Di Maio a proposito dell'esito delle votazioni.

"In uno dei momenti più drammatici della nostra storia recente, il Movimento 5 Stelle sceglie la strada del coraggio e della partecipazione, ma soprattutto sceglie la via europea, sceglie un insieme di valori e diritti di cui tutti noi beneficiamo ogni giorno e dietro ai quali, purtroppo non di rado, si nascondono egoismi e personalismi", ha concluso.