Una vera e propria bufera si sta scatenando nelle ultime ore nei confronti del presidente della Regione Christian Solinas, dopo il servizio andato in onda a Report, su Rai3, riguardante la riapertura delle discoteche in estate, nonostante la consapevolezza dell'amministrazione che l'ondata dei contagi fosse in aumento. I partiti di opposizione hanno espresso il loro disappunto, e adesso pare siano pronti a presentare una mozione di sfiducia nei confronti del governatore.

"Alla luce degli sviluppi odierni sul caso della riapertura delle discoteche in Sardegna, il Movimento 5 Stelle, i Progressisti, il Partito Democratico e Leu hanno deciso di depositare una mozione di sfiducia nei confronti del presidente Christian Solinas - si legge in una nota del partito pentastellato -. Quanto successo è estremamente grave. I sardi non meritano di essere governati in questo modo. La fiducia e la trasparenza sono valori fondamentali e il presidente Solinas li ha violati".

"Come opposizioni unite - concludono - chiediamo la condivisione della mozione da parte di tutti i colleghi che tra la maggioranza abbiano il senso di responsabilità e l'onestà intellettuale di riconoscere un fallimento di governo".