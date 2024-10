È cominciata alle 8 del mattino, e proseguirà fino alle 22 di domani, la consultazione in rete degli iscritti M5s, chiamati a confermare la presidenza di Giuseppe Conte. Gli iscritti dovranno rispondere a questi due quesiti: 1) Sei favorevole alla elezione del prof. Giuseppe Conte, indicato dal Garante, quale Presidente del Movimento 5 Stelle, anche in ripetizione della deliberazione adottata in date 5/6 agosto 2021, al fine della conferma/convalida della delibera stessa nonché dell'attività svolta? 2) Elezione di un componente del Comitato di Garanzia.

Il voto si tiene dopo la decisione del Tribunale civile di Napoli di contestare la validità delle prime votazioni on line.

"Chiedo nuovamente la vostra fiducia e non mi interessa prendere il 50,1% dei voti”, ha detto ieri Conte in un video sui social (vedi in basso). “Anzi, vi dico che se il risultato fosse così risicato, sarei il primo a fare un passo indietro. A fronte di un risultato di misura, lascerei il Movimento che ha bisogno di una leadership forte. Ma in caso di una riconferma decisa, le cose inevitabilmente cambieranno".

"In questi mesi di un governo di emergenza che non è certo quello dei nostri sogni, abbiamo difeso le nostre conquiste che altrimenti sarebbero state cancellate" ha sottolineato Conte.

E ancora: "Ora non basta più restare nella difensiva. Io sono disposto anche ad avere contro tutti se questo vuol dire fare gli interessi dell'Italia e dei cittadini. Ma dobbiamo essere uniti e coraggiosi per rialzare la testa. E se mi accorderete una fiducia piena sarò presidente di un M5S orgoglioso della sua diversità e dei suoi valori".

"Non votatemi se pensate che il M5S debba stare nelle stanze dei bottoni e non sui territori. Non votatemi se pensate che deve diventare una forza moderate e conservatrice, che si sforza di piacere a tutti anche a costo di essere la brutta copia di altri partiti tradizionalmente divisi in correnti", ha affermato.