“La maculopatia è una malattia su cui non si deve assolutamente tergiversare”. È questo il pensiero della Consigliera regionale del Movimento Cinque Stelle, Carla Cuccu, che ha presentato una proposta di legge per il riconoscimento, la diagnosi e la cura di questa malattia che, sottolinea, ha “Un’alta incidenza in Italia e in particolar modo in Sardegna”, e con la quale si chiede un livello aggiuntivo di assistenza sanitaria.

“La maculopatia – queste ancora le sue parole – è poco conosciuta, e se non trattata per tempo, e in modo adeguato, può portare alla cecità. Solo il 10% degli italiani ha conoscenza e consapevolezza della sua gravità. Colpisce la parte più preziosa ed importante della retina, che permette la visione dei particolari, come il riconoscimento dei colori, dei volti e dei dettagli delle persone”.

L’obiettivo, spiega la Consigliera pentastellata, è quello di “Promuovere il riconoscimento della maculopatia come patologia progressiva e invalidante, favorire la prevenzione delle complicanze, la diagnosi e la qualità delle cure, promuovere la conoscenza della malattia tra i medici e la popolazione, adottare, per i residenti nella Regione, provvedimenti finalizzati all'esenzione dalla partecipazione al costo per prestazioni fornite dal servizio sanitario regionale, riconoscere e valorizzare le attività delle associazioni e del volontariato svolte in ambito regionale e finalizzate ad aiutare le persone affette da maculopatia e le loro famiglie”.

"A livello nazionale e regionale non esiste una legislazione sul riconoscimento, diagnosi e cura della maculopatia – aggiunge la Cuccu -. Mi sto battendo perché è chiara l'esigenza di individuare almeno due centri regionali pubblici di riferimento per la diagnosi e la cura della maculopatia (uno nell'area nord e uno nell'area sud del territorio) prevedendo l'attivazione di ambulatori chirurgici dedicati, per garantire interventi slegati dalla tempistica della sala operatoria, con conseguente eliminazione delle liste d'attesa”.

“Dovranno – conclude – essere individuati anche gli ulteriori presidi destinati alla diagnosi e cura della maculopatia, ai fini della costituzione di una rete regionale capace di offrire ai cittadini tutte le risposte di cui necessitano”.