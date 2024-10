Botta e risposta via social tra il consigliere del gruppo Misto Giovanni Monti (ex Lega) e il gruppo dell’opposizione.

Nei giorni scorsi Monti aveva chiesto alla minoranza di stare a cuccia e di smettere di abbaiare dopo aver perso malamente le elezioni. La risposta, venerdì scorso 15 novembre, è stata quella di portare nell'aula del consiglio comunale dei cani di peluche.

“Abbiamo voluto esporre in aula dei cani di peluche. Una piccola goliardata – ha spiegato Pietro Sartore, consigliere comunale di Per Alghero - per ricordare come un consigliere di maggioranza, dopo averci detto di ‘stare a cuccia’ e di ‘non abbaiare’, non abbia avuto neppure il buon senso di scusarsi. Di questa piccola goliardata ci siamo poi scusati col presidente del consiglio, sottolineando che aspettiamo ancora le scuse del consigliere che parla su fb ma che poi in aula resta muto proprio come i nostri cagnolini di peluche”.

Replica che ancora una volta non è mancata da parte del consigliere Monti: “Quando non si hanno discorsi, l'opposizione fa così. Tempo fa avevo letto che avrebbero fatto un opposizione seria e costruttiva. Ma vedo poca serietà in aula e molto esibizionismo. Figure istituzionali in sede istituzionale. Cosa gli vogliamo dire?”.