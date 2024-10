E' lite in merito al coprifuoco tra il segretario del Pd Enrico Letta e il leader della Lega Matteo Salvini. "Voglio che il governo vada avanti due anni - commenta Letta -, ma suggerisco sommessamente di considerare che è successo una volta e non può succedere più. Chi lo fa deve tirare le conseguenze, se non vuole stare al governo non ci stia". Il leader dem è intervenuto a In mezz'ora in più, su Rai 3, parlando dell'astensione della Lega in Cdm sulle norme Covid.

"Salvini oggi partecipa a una raccolta firme contro il coprifuoco che il governo di cui fa parte ha stabilito", aggiunge il segretario del Pd.

"Se sbagliassimo adesso con le riaperture e si dovesse richiudere salterebbe l'estate... Non ci sono buoni o cattivi che vogliono togliere o mettere il coprifuoco, le riaperture devono essere in sicurezza ed irreversibili", ancora Letta.