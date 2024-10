Urla, fischi e interruzioni nell’Aula del Senato nel corso della discussione di ieri sugli spostamenti nel periodo natalizio.

Il Senato, con 140 voti favorevoli, 118 contrari e 5 astenuti ha dato il via libera alla mozione di maggioranza sulle limitazioni alla circolazione nel territorio nazionale durante le feste di Natale.

La mozione impegna il governo "a rivalutare eventualmente le misure" anti Covid «con particolare riferimento a spostamenti" il 25-26 dicembre e l'1 gennaio, "sulla base della più rigorosa analisi delle evidenze scientifiche, garantendo massima equità di trattamento tra cittadini residenti in comuni di diverse dimensioni".

La mozione unitaria non contiene indicazioni più precise sull'apertura dei piccoli comuni. Come chiesto da Iv si prevede che in caso di “nuove restrizioni, si preveda misure di ristoro proporzionate alle perdite di fatturato” anche per chi ora è aperto.