“A quanto si apprende stareste valutando la nazionalizzazione di Alitalia attraverso un provvedimento ad hoc che aggirerebbe qualsiasi procedura di infrazione europea, non configurandosi come aiuto di Stato. Mi permetto di chiederti di comprendere in questa "newco" anche Air Italy o meglio le 1450 altissime professionalità che la compongono”.

È una stralcio del contenuto di una lettera inviata dal Consigliere regionale del Movimento Cinque Stelle, Roberto Li Gioi, al presidente del Consiglio Giuseppe Conte sulla situazione dei lavoratori Air Italy e la presunta nazionalizzazione di Alitalia.

“Quando questa guerra sarà finita – aggiunge Li Gioi – avremo così a disposizione un vettore nazionale di primissima qualità pronto a riconquistare fette di mercato, rotte e flussi turistici per la nostra meravigliosa Italia. Un nuovo vettore tricolore forte e competitivo che lavori solo ed esclusivamente nell'interesse del nostro Paese, al contrario di quelli che non hanno esitato un attimo ad abbandonarci al nostro destino appena è scoppiato l'incubo che ci affligge. Un nuovo vettore che sarà una delle leve fondamentali del nostro nuovo Rinascimento”.