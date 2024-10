Roma, 20 mar. (Adnkronos) - La registrazione dei figli per le coppie omogenitoriali? “Personalmente sono d’accordo, è assurdo lasciare dei bambini senza un riferimento, è una forma di accanimento ideologico”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il deputato Pd ed ex ministro del Lavoro Andrea Orlando.

Come giudica le parole di Rampelli sui figli delle coppie gay? “Sono dichiarazioni incommentabili, il solo commentarla la riconosce come dichiarazione e io non intendo farlo”. Cosa ne pensa dell’utero in affitto? “C’è una discussione aperta, su questo ho delle riserve - ha detto Orlando a Rai Radio1 - mi piacerebbe approfondire e confrontarmi. Sono preoccupato quando ci sono persone che danno risposte perentorie su temi così complessi".