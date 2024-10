L’ex moglie del presidente Giuseppe Conte, Valentina Fico, intervistata dal Corriere della Sera, parla della situazione politica, a partire dal discorso del premier pronunciato ieri nell’Aula della Camera. “Mi è piaciuto il richiamo alla coesione e alla responsabilità, l’umiltà nell’ammettere che non tutto è stato perfetto e nel chiedere aiuto a tutto il Parlamento per superare la crisi sanitaria ed economica”.

Riuscirà Conte ad ottenere la fiducia? “Spero di sì, soprattutto perché una crisi al buio ora non possiamo permettercela”.

E alla domanda su Renzi Valentina Fico risponde: “Renzi all’inizio della carriera politica mi piaceva. Ma per mia natura non apprezzo le persone troppo spregiudicate e le espressioni eccessive di cinismo e di inaffidabilità, neanche in politica, dove pure in un certo grado sono fisiologiche. Comunque, il mio parere non conta, ma temo che ormai non sia simpatico a una buona parte degli italiani”.