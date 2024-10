"Non abbiamo capito che farete nei prossimi mesi. Non abbiamo capito cosa succederà alle bollette degli italiani, sul tema del disaccoppiamento e sul tetto del gas non abbiamo capito cosa succederà. Non abbiamo capito nulla di cosa sarà la legge di bilancio".

Così Enrico Letta nelle dichiarazioni di voto alla Camera sulla fiducia al governo Meloni, riportate da Adnkronos.

"Sui diritti saremo inflessibili, così come sul welfare e il lavoro. Il salario minimo deve essere fra gli strumenti per combattere le diseguaglianze. Parola, diseguaglianze, che manca completamente dal suo discorso" ha aggiunto il leader del Pd.

E, per quanto riguarda l’opposizione, aggiunge: "Faremo fino in fondo il nostro lavoro, Venerdì cominceremo il nostro congresso costituente, ma il nostro congresso costituente sarà parte dell'opposizione a voi" ha concluso Letta.