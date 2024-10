L'alba del giorno dopo è particolarmente amara per Enrico Letta e Matteo Salvini, i grandi sconfitti delle elezioni del 25 settembre.

Il segretario del Pd, Enrico Letta, commenterà intorno alle ore 11 al Nazareno l’esito del voto. La sconfitta potrebbe avere forti ripercussioni sulla leadership: non è escluso infatti un possibile passo indietro del segretario. Al momento però non ci sono conferme.

Anche il leader del Carroccio Matteo Salvini terrà una conferenza stampa alle 11 in via Bellerio a Milano. Il segretario del partito, dopo il primo tweet a caldo, non ha commentato l’esito del voto con i giornalisti arrivati nella sede del Carroccio. Ben sotto il 10%, la Lega non è più il partito nazionale desiderato da Salvini. Rischia di non poter più avere la rappresentanza storica nemmeno al Nord: in Friuli e Veneto la Lega viene addirittura doppiata da FdI, nel nord-ovest Salvini perde meno, ma anche qui il derby interno si conclude a favore della Meloni.