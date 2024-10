“Con rammarico comunico che dopo alcuni giorni di riflessione ho maturato la ferma convinzione che dietro gli slogan della Lega ad Alghero non c'è un progetto politico”.

Inizia così la lettera del neoeletto consigliere comunale Leonardo Polo indirizzata al sindaco Mario Conoci.

Dopo poco più di due settimane e senza nemmeno mettere piede in Consiglio, Polo lascia il partito di Salvini che attacca così: “E' completamente priva di uno spazio di discussione e di elaborazione di temi e di progetti per il rilancio dell'economia algherese. Difetta totalmente di un minimo di leadership condivisa e capace di indirizzare il partito verso obiettivi politici importanti per una città che soffre per una situazione di abbandono di oltre cinque anni. E i risultati deludenti di queste ultime tornate elettorali certificano questo stato di asfissia politica”.

E ancora: “Gli slogan ‘Stravinciamo’ e ‘Prima gli algheresi’ nascondono il vuoto politico e di contenuti. Per questi motivi fin da oggi comunico che prendo le distanze dalla Lega e che mi iscriverò al Gruppo misto, dove potrò dare il mio contributo basato su buon senso e esperienza. Nel Gruppo misto lavorerò al fianco del sindaco e della maggioranza per realizzare il programma di governo”.