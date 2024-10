La Lega di Matteo Salvini è il primo partito in Sardegna con il 27,5% dei voti conquistati.

“Un risultato straordinario a livello nazionale, un risultato storico in Sardegna”. Il coordinatore della Lega nell’Isola, Eugenio Zoffili, analizza con entusiasmo i dati emersi dalle elezioni Europee di ieri.

“Con le regionali e le politiche abbiamo scritto due pagine importanti di storia della Lega in Sardegna. Con queste Europee abbiamo scritto un grande capitolo. La Lega è il primo partito della Regione e la Sardegna è la regione dove la Lega è andata meglio al Sud. Continuiamo a stare tra la gente e raccogliere istanze fra i cittadini da portare a Cagliari, Roma e in Europa”.

“Per Sonia Pilli e Massimiliano Piu – prosegue Zoffili – un risultato straordinario, hanno girato il territorio con le loro proposte e continueranno a farlo. I cittadini sardi potranno fare riferimento ai nostri europarlamentari per quanto riguarda i problemi di competenza europea che toccano l’Isola. Ce ne sono tantissimo e la voce della Sardegna arriverà in Europa. Ora vogliamo stravincere ancora alle comunali di Cagliari, Sassari e Alghero. Abbiamo candidati che lavorano in mezzo alla gente per i propri concittadini. Essere il primo partito in Sardegna significa che le responsabilità aumentano: andremo a ringraziare i cittadini che ci hanno regalato questo risultato”.

Anche il presidente del Consiglio regionale, Michele Pais, ha commentato i risultati elettorali: “Siamo contentissimi. La Lega è il primo partito in Italia, in Sardegna e per quanto mi riguarda ad Alghero. Ci da ragione del buon lavoro a livello nazionale e dell’impegno di Salvini come ministro dell’Interno. E’ uno stimolo per noi per continuare a fare sempre meglio. Cagliari, Sassari e Alghero saranno a breve chiamate alle urne, noi siamo certi di portare come sindaci i tre candidati sostenuti dalla Lega: Paolo Truzzu, Mariolino Andria e Mario Conoci. E’ necessario garantire un ponte con la Regione e certamente questi candidati sono quelli che possono farlo nel modo migliore”.