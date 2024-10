Il disegno di legge 107 sugli staff della presidenza e degli assessori ha superato il primo scoglio in Consiglio Regionale. Con 31 voti a favore e 19 contrari l'Aula ha approvato il passaggio agli articoli. Domani alle 12 è in programma la seduta della commissione Riforme presieduta da Pierluigi Saiu per il setaccio degli oltre mille emendamenti presentati. Il Consiglio è aggiornato invece alle 17 per l'esame degli undici articoli del provvedimento.

Dopo gli attacchi delle opposizioni, nel pomeriggio in difesa del testo è intervenuta l'assessora degli Affari generali Valeria Satta. "La ratio della legge è riorganizzare la struttura amministrativa della Regione che, mai come oggi, ha bisogno di essere rinnovata - ha spiegato - il ddl è stato approvato dalla Giunta prima della pandemia e l'emergenza sanitaria ha chiarito, si pensi alla gestione degli interventi del Recovery Plan, che questa riforma è quanto mai attuale e necessaria". In generale, ha aggiunto l'assessora, "la riorganizzazione degli staff consentirà all'amministrazione di funzionare meglio e di dare risposte più efficaci".