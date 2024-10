“Non solo l'inerzia ma il tentativo stesso di vanificare il grande lavoro fatto per dotare la Regione Sardegna di una cornice normativa in tema di gioco d’azzardo” è la denuncia mossa dall’ex Consigliera regionale Daniela Forma (Partito Democratico) nei confronti del Gruppo Lega Salvini Sardegna.

“La Regione Sardegna – ha aggiunto Forma – è stata tra le ultime Regioni in Italia a dotarsi di una cornice normativa sul Disturbo da gioco d'Azzardo per mettere ordine, dare continuità ed implementare i provvedimenti regionali in materia. Lo abbiamo fatto tenendo presente, nella nostra azione legislativa, della necessità di prevenire e contrastare la diffusione di dipendenze patologiche legate al gioco d'azzardo, come pure di accrescere la consapevolezza del rischio correlato al gioco, particolarmente nelle fasce più deboli della popolazione, e di contenerne gli effetti negativi sul tessuto urbano”.

“Nei mesi precedenti –ha sottolineato Forma – ho fatto appello alla buona volontà e alla leale collaborazione, che mai dovrebbe mancare su tematiche così sensibili, di tutte le forze politiche in Consiglio Regionale, affinché richiedessero alla Giunta di dare pronta attuazione alla Legge in oggetto “

“Ad oggi – queste ancora le sue parole – non solo si registra l'inerzia della Giunta Regionale che non ha provveduto a dare attuazione alla Legge n. 2/2019, ma anche il deposito dell'annunciata proposta di modifica della Legge sul Disturbo da Gioco d'Azzardo a firma del Gruppo della Lega Salvini Sardegna per interferire sulla tempistica e sulla sua efficacia ancor prima che possa essere attuata”.

“Mi auguro – ha concluso Forma – che questo tentativo venga arginato tempestivamente e si provveda a chiudere un capitolo che da meritorio rischia di trasformarsi in ridicolo per la nostra comunità regionale”.