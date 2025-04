I consiglieri regionali si preparano a tre intensi giorni di lavoro, con l'inizio dell'esame della legge di Stabilità 2025/2027 da 10 miliardi di euro. Il via libera è previsto per giovedì 17, in una maratona pre-pasquale dovuta alla situazione di esercizio provvisorio che limita la spesa delle risorse.

La maggioranza dovrà affrontare le critiche del centrodestra sulla manovra, ma si spera in un'intesa su diversi punti, come il fondo unico degli enti locali e l'aumento dei fondi per artigiani, Province, medici di base e Gal.

Temi come sanità, trasporti e agricoltura saranno al centro del dibattito, con la minoranza pronta a intervenire. La commissione Bilancio, presieduta da Alessandro Solinas (M5S), ha già esaminato oltre 2.300 emendamenti, con la maggior parte presentati dall'opposizione. Lavori che anticipano l'inizio ufficiale domani alle 10.30 in Aula, con la commissione pronta a bocciare gli emendamenti senza contenuto.