Michele Pais per Sassari, Valeria Satta per la provincia di Cagliari, Gianfranco Abeltino per la Gallura, Annalisa Mele ad Oristano, Pierluigi Saiu per Nuoro, Giorgio Todde in Ogliastra, Michele Ennas per il Sulcis Iglesiente e Valentino Meloni nel Medio Campidano.

Sono questi i nomi dei coordinatori provinciali della Lega Sardegna ufficiliazzati ieri a Iglesias nel corso dell’inaugurazione della sede del movimento in piazza Sella.

“La Lega – queste le parole del Coordinatore Regionale Guido De Martini – sta svolgendo un ottimo lavoro all’interno delle istituzioni, soprattutto in Regione, grazie ad un eccellente lavoro di squadra dei nostri Consiglieri, Assessori e Presidente del Consiglio”.

“Nelle prossime settimane – fanno sapere dal movimento – si intensificherà l’attività in tutti i territori della Sardegna e saranno previste aperture di nuove sedi, al fine di dare nuovo impulso propositivo nel dibattito politico e fornendo risposte concrete alle numerose istanze dei cittadini”.

Confermato Andrea Piras nel ruolo di coordinatore regionale della Lega Giovani.