Monica Chessa è la nuova responsabile regionale per la Sardegna del dipartimento Pari opportunità della Lega coordinato a livello nazionale dalla deputata Laura Ravetto.

Al suo posto, alla guida della sezione cittadina della Lega per Salvini Premier di Alghero, Angelo Cubeddu, responsabile organizzativo della segreteria provinciale di Sassari, già al lavoro con la squadra del Carroccio per l'organizzazione della raccolta firme per il referendum sulla giustizia, la campagna tesseramento 2021 e le altre attività del movimento in città dove la Lega è rappresentata in Giunta e in Consiglio.

Lo ha fatto sapere il coordinatore del partito per la Sardegna, il deputato Eugenio Zoffili: “Ringrazio di cuore entrambi per la grande disponibilità, buon lavoro”.