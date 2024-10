Nella tarda mattinata di oggi, il segretario regionale della Lega, Eugenio Zoffili, ha dato appuntamento alla stampa per parlare della posizione del Carroccio rispetto alla vita politica algherese.

Alle 18 si terrà la prima seduta del Consiglio Comunale guidata dal neo sindaco Mario Conoci che ha incontrato Zoffili per trovare un accordo sull’assessorato da assegnare a un rappresentante leghista, che per il segretario regionale riguarda una delega ormai data per certa.

Zoffili era accompagnato dal deputato Guido De Martini, dal presidente del Consiglio regionale Michele Pais, dal Capogruppo della Lega in Consiglio regionale Dario Giagoni e dal responsabile cittadino Luca Sacristani.