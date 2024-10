Ha fatto la propria comparsa stasera su Facebook il gruppo "Sardine Nuoro", che vuole lanciare nel capoluogo barbaricino l'iniziativa di contestazione alla politica di Salvini partita da Bologna per attraversare l'Italia.

Dopo l'esperienza cagliaritana di questo fine settimana, Nuoro sarà dunque la seconda città dell'Isola a fare da teatro a una manifestazione dei contestatori del leader leghista.

"Buonasera a tutti e tutte - scrive Giulio Murgia sul gruppo -, questo è il gruppo ufficiale per le Sardine di Nuoro e provincia. Questo gruppo nasce con l'intento di favorire il movimento delle sardine nel nostro territorio. Il flash mob sarà orientativamente tra il 21 e il 23 dicembre. Sì svolgerà in una delle piazze del centro di Nuoro. Cerchiamo collaboratori per organizzare l'evento, chiunque sia interessato mi contatti".