Nuova inchiesta della Procura di Cagliari.

Questa mattina, un avviso di conclusione delle indagini preliminari è stato notificato dalla Guardia di finanza al governatore Christian Solinas e a un'altra ventina di indagati. Tra questi ci sono consiglieri regionali, vertici degli uffici della Regione e di enti, ma anche noti imprenditori.

Il pubblico ministero Andrea Vacca ipotizza a vario titolo i reati di corruzione, abusi d'ufficio e induzione indebita.

Con Solinas sono indagati Alessandra Zedda, ex vice presidente della Regione e attuale consigliera regionale di Fi, Anita Pili, assessora regionale dell'Industria in carica, Massimo Temussi, ex direttore generale del centro regionale di programmazione e ora presidente e amministratore delegato di Anpal, Maurizio De Pascale, presidente di Confindustria Sardegna, Maika Aversano, presidente dell'Aspal, Silvia Curto, ex direttrice generale della presidenza della giunta, e Roberto Neroni, amministratore unico dell'Arst.

Gli avvisi sono stati notificati anche a Silvia Cocco, Gianluca Calabrò, Emilio Fiorelli, Barbara Porru, Giancarlo Orrù, Nicola Giuliani, Marco Santoru, Francesca Piras, Damiana Palmira Pedoni, Gianfranco Porcu, Enrico Garau, Pasquale Onida e Gianfranco Mariano Lancioni.

Il presidente Solinas è già sotto processo nel primo filone d'inchiesta legato sempre alle nomine: il procedimento si riferisce agli incarichi assegnati e poi contestati a Silvia Curto e ad Antonio Belloi, dg della Protezione civile regionale. Il processo a Solinas corre in parallelo con quello aperto nei confronti dell'allora assessora regionale degli Affari generali, Valeria Satta, ora responsabile dell'Agricoltura. Nell'udienza del 21 aprile prossimo i due processi verranno riuniti per celebrare un unico dibattimento.