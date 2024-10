Si sono conclusi i lavori di rifacimento della strada Buddi Buddi, a Sassari. Ma, pare, che gli interventi abbiano causato delle criticità che sono state segnalate dagli utenti della strada vicinaleSegasidda Manna e Minori alla Provincia.

Una situazione di disagio segnakata anche dal circolo “Audax” di Fratelli d’Italia: “l'unico cartello che segnala la strada vicinale, è stato posizionato troppo vicino all'ingresso, quindi in una situazione di potenziale pericolo. Inoltre è stata rimossa una serie di griglie, inizialmente posizionate sempre all'inizio della strada vicinale per la raccolta delle acque piovane, utili a non creare problemi di allagamento nei terreni circostanti, indebolendo di conseguenza i muri di contenimento”.

Serve, per il circolo, “Un intervento da parte degli uffici provinciali competenti, affinché provvedano alla sistemazione della segnaletica, così da rendere visibile l'ingresso per Segasidda con il relativo posizionamento del cartello direzionale, oltre agli interventi necessari per la messa in sicurezza dell'ingresso della strada vicinale”.