Nella giornata di lunedì Piemonte, Lombardia e Calabria passeranno da essere "zona rossa" a "zona arancione". La decisione del ministro della Salute Roberto Speranza è arrivata ieri: nelle tre regioni da dopodomani le restrizioni saranno meno pesanti. Restano invece ancora aree rosse Campania, Toscana e Valle d'Aosta.

Proprio il presidente di quest'ultima, Erik Lavevaz, ha espresso il proprio dissenso tramite un tweet, in aperta polemica con la scelta del governo di non classificare la Valle d'Aosta come zona arancione.

"Ieri abbiamo ricoverato un cittadino biellese - spiega - perché tante rianimazioni del Piemonte erano sature. Oggi deduciamo (da Roma non arrivano comunicazioni) che rimarremo zona rossa e ad ora non sappiamo perché. Roma deve darci risposte chiare, questa non è serietà".