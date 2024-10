“All’assessorato continuano ad arrivare numerose segnalazioni di privati cittadini e di operatori del noleggio con conducente per i gravi disagi dovuti alla disponibilità insufficiente di parcheggi di servizio all’aeroporto di Elmas. Situazione tanto più preoccupante in quanto giunge in un momento ancora non di punta del traffico aeroportuale”. Lo scrive l’assessore regionale dei Trasporti, Antonio Moro, in una lettera ai vertici della Sogaer, la società di gestione dello scalo cagliaritano.

“È ormai quasi normale – sottolinea l’assessore Moro – l’indisponibilità di parcheggi all’interno dell’aerostazione con la conseguenza di costringere gran parte degli utenti a parcheggi irregolari ovvero a sostare lungo le strade vicinali attigue all’aeroporto generando anche problemi di sicurezza stradale oltre che di disordine. Tra l’altro, la recente decisione di eliminare l’area dedicata a parcheggio in esclusiva agli Ncc di fatto può rendere impossibile lo svolgimento del loro servizio pubblico. Appare ragionevole immaginare – prosegue l’esponente della Giunta Solinas – che i minibus Ncc debbano disporre di aree da condividere eventualmente con bus sia in ordine alla possibilità di svolgere il servizio pubblico sia per evidenti motivi pratici stanti le dimensioni maggiori rispetto alle autovetture i cui parcheggi non sarebbero intercambiabili”.

“È superfluo rimarcare che, nel prossimo periodo estivo, i problemi esposti e già tangibili nei giorni correnti non potranno che generare ulteriori criticità. Pertanto – conclude l’assessore Moro – si chiede di valutare la possibilità di studiare differenti soluzioni della gestione dei parcheggi atte a garantire i servizi pubblici collettivi e Ncc con spazi adeguati alla sosta dei mezzi e alle operazioni di carico e scarico dei passeggeri nonché offrire informazioni e soluzioni idonee per il pubblico in arrivo all’aeroporto”.