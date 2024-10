Questa mattina, l’Assessore alle Politiche per le infrastrutture della mobilità urbana e rurale, Polizia Municipale e protezione civile Antonio Piu ha rassegnato le sue dimissioni.

Il sindaco Nicola Sanna ha provveduto a redistribuire le deleghe, assegnando all'assessore Ottavio Sanna le infrastrutture della mobilità urbana e rurale, e tenendo per sé le deleghe alla Polizia Municipale e alla protezione civile.

“Voglio ringraziare Antonio Piu – ha dichiarato il primo cittadino – per la preziosa collaborazione e per il lavoro svolto in questi anni al servizio della città”.