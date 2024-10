"I porti aperti hanno salvato vite, i porti chiusi condannano a morte migliaia di persone", dice Matteo Salvini per poi correggersi un attimo dopo: "I porti aperti condannano a morte".

Il lapsus del leader della Lega (video in copertina) durante il suo intervento odierno in Senato, dopo l’informativa del presidente del Consiglio Giuseppe Conte in vista del Consiglio europeo di venerdì.