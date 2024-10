“In previsione della prossima approvazione del nuovo Piano regionale dei rifiuti, ho avviato un dialogo con gli operatori del settore al fine di conoscere esigenze e criticità alle quali dare adeguate risposte”.

Sono queste le parole pronunciate ieri dall’assessore regionale della Difesa dell’Ambiente, Gianni Lampis, che ha incontrato a Macchiareddu, all’interno dello stabilimento, a Macchiareddu, della cartiera consorziata “Papiro Sarda”, il Consorzio regionale Carta e Cartone Sardegna, rappresentato dal presidente Daniela Barsanti, Il Consorzio, nato nel 2012, si occupa dello sviluppo delle attività del comparto in Sardegna, riferite al ciclo di raccolta, recupero, riciclo, produzione e trasformazione di carta e cartone, stipulando anche accordi con Istituzioni, come Comuni, Unioni dei comuni, Regione, Consiglio regionale, Università di Cagliari ed Anci Sardegna.

“La realtà che ho conosciuto – ha aggiunto l’esponente della Giunta Solinas – rappresenta l’attuazione pratica del principio di ‘prossimità’ nel conferimento dei rifiuti, cioè il più vicino possibile al luogo di produzione, così da ridurre gli impatti ambientali. Perciò, intendo accompagnare, dal punto di vista istituzionale, l’affermazione di importanti realtà come il Consorzio che dimostra praticamente come il rifiuto possa e debba essere un presidio economico foriero anche di opportunità di sviluppo e di occupazione per il nostro territorio”.