“Si candida al Parlamento e parla della Regione. Delle due l’una: o ha sbagliato campagna elettorale o si candida a fare l’opinionista”. Così il consigliere regionale di Forza Italia Marco Tedde commenta le dichiarazioni del candidato alla Camera dei deputati del Pd Silvio Lai, che in una nota ha attaccato la Giunta Solinas definendola “allo sbando”.

Secondo l’ex sindaco di Alghero, Lai dimostra di avere poco da dire sul suo operato da senatore e su quello del suo partito. “Magari potrebbe dirci perché non hanno aggiornato il piano pandemico, lasciando l’Italia inerme di fronte al virus - commenta Tedde -. Oppure potrebbe raccontarci dei decreti con cui il suo compagno Delrio ha tagliato la continuità aerea. E che dire dell’accordo patacca con cui Renzi ha fregato la Sardegna sulle entrate? All’epoca la foga di Silvio Lai non era quella di questi giorni. Come non era la stessa quando i suoi sodali Soru, Dirindin e Arru facevano a pezzi la sanità sarda o varavano quel famigerato PPR che ha ingessato l’isola".

Il consigliere regionale algherese conclude: “Diciamo basta a questa stantia tiritera. Si parli di programmi. Attendiamo ansiosi di conoscere la ricetta di Lai per la Sardegna e per l’Italia”.