I due Consiglieri regionali di Liberi e Uguali Sardigna, Eugenio Lai e Daniele Cocco, hanno presentato una mozione per chiedere alla Giunta Solinas di a farsi portavoce con il Governo “Affinché, in fase di conversione del decreto scuola, rettifichi il percorso intrapreso, presentando un provvedimento correttivo straordinario che consenta la riapertura delle graduatorie con aggiornamento dei titoli acquisiti dagli insegnanti nel triennio 2017/2020 per garantirne il rinnovo in tempi congrui ed evitare il balletto delle supplenze alla ripresa dell’anno scolastico”.

A loro modo di vedere “Occorre garantire la revisione delle graduatorie ed il primo inserimento ai numerosi precari che auspicano l’inizio della carriera di insegnante, rimuovendo tutti gli ostacoli che impediscono l’aggiornamento delle graduatorie di istituto per ridare certezze alle decine di migliaia di docenti precari ed ai tantissimi giovani che hanno investito tempo, studio e denaro per acquisire Crediti e Tirocini formativi”.

“In ultima istanza, chiediamo al Presidente della regione ed all'Assessore competente – hanno concluso Lai e Cocco – sulla scorta di quanto deliberato dalla Provincia autonoma di Bolzano, la pianificazione di provvedimenti a carattere regionale, che consentano l’aggiornamento delle graduatorie provinciali già da quest’anno, per limitare i disagi alle famiglie ed al personale interessato ed iniziare il nuovo anno scolastico senza complicazioni”.