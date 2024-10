La senatrice Vittoria Bogo Deledda farà parte della Commissione Lavoro di Palazzo Madama.

A farlo sapere è stato su Facebook il sindaco di Assemini Mario Puddu.

“Indovinate chi ci sarebbe alla commissione lavoro? Una nostra conoscenza, la senatrice Vittoria Bogo Deledda, eletta in Sardegna”, è il commento de Le Iene, la trasmissione in onda su Italia 1 che attraverso il suo giornalista Filippo Roma, in un servizio dell’8 aprile, aveva chiesto spiegazioni alla neo senatrice, dirigente dell’ufficio per i servizi sociali del Comune di Budoni in merito alla sua “miracolosa” guarigione, dopo quasi un anno di malattia, tre giorni dopo essere stata candidata con i Cinque Stelle.

“Le commissioni parlamentari non sono ancora state costituite ma, dopo la ‘guarigione miracolosa’, metterla proprio in commissione lavoro sarebbe una scelta quantomeno curiosa - continuano dalla redazione de Le Iene -. Nelle telefonate, che abbiamo pubblicato, tra la senatrice e la nostra Iena dopo la messa in onda del servizio, Bogo Deledda non smentisce quanto abbiamo denunciato, ma sostiene che la sua assenza dall’ufficio sia stata dovuta a una malattia professionale, cosa attualmente non verificata. Infatti, non è ancora arrivato l’esito della visita del medico dell’Inail, l'Istituto per l'assicurazione per gli infortuni sul lavoro. Di più, al momento l'unica cosa certa, per sua stessa ammissione al telefono, è che in realtà per un periodo la sua malattia è stata riconosciuta come ordinaria, quindi non legata alla professione che svolgeva. Siamo ancora in attesa di sapere il periodo esatto in cui la sua malattia è stata qualificata come ordinaria, che Bogo Deledda, come verificato durante la telefonata, non sa indicare”.

IL SERVIZIO ANDATO IN ONDA A LE IENE