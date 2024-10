Il Deputato sardo di Fratelli d’Italia Salvatore Deidda ha rilanciato l’appello per un collegio unico per la Sardegna e lo ha fatto ieri al termine della seduta alla Camera.

Appellandosi alla Presidenza della Camera dei Deputati, presieduta in quel momento da Fabio Rampelli, Deidda ha chiesto al Parlamento e nel Governo di “Ascoltare la richiesta che nasce dalla Sardegna affinché si modifichi la legge elettorale delle Europee e la Sardegna ottenga un collegio unico”.

A suo modo di vedere “La Sardegna e i sardi meritano questa possibilità perché il confronto con la Sicilia è impari, per popolazione e per mancanza di continuità territoriale. Poco importa se sino ad oggi chi è stato in Europa non ha rappresentato validamente le istanze della Sardegna. In Europa decidono sulla zona franca, suo trasporti, sull’agrolimentare e i sardi hanno devono avere la possibilità di decidere con indipendenza da altri fattori”.