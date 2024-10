"Accetterei con dispiacere la notizia di un figlio gay, come se fosse milanista, diverso da me. Un padre etero vorrebbe che il figlio fosse come lui".

Lo afferma il presidente del Senato, Ignazio La Russa, intervistato da Francesca Fagnani, per il programma "Belve". La notizia è stata riportata da Tg Sky 24.

Il presidente ha specificato che avere un figlio gaysarebbe un piccolo dispiacere, ma non un problema. Per quanto riguarda la squadra di calcio, ha detto: “Mi è capitato sul serio: uno dei miei figli andava allo stadio a vedere il Milan, e per me è stato un piccolo dispiacere, nulla di più".

“Mi rimprovero di aver mostrato il busto del Duce in tv - ha poi aggiunto il presidente del Senato - lo vuole mia sorella, mi ha detto, nostro padre l'ha dato a noi. Scoop: gliel'ho dato, non ce l'ho più ".

E sul fascismo ha affermato: "Considerato che su questo il mondo non separa le cose importanti dal contesto in cui si dicono le cose, ci devo stare attento". Poi aggiunge: "A volte sarebbe bello fare battute, odio questo politically correct" ha concluso La Russa.