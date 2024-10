Dopo la proposta di intitolare una via a Giorgio Almirante (Fratelli d’Italia) e al Canonico Urgias (Riformatori), ecco provocatoria arriva quella di “Per Alghero”: “Intitolarne una a Ciro Immobile”.

“Ci rendiamo conto della richiesta inusuale di dedicare una via a una persona ancora in vita, ma siamo convinti che solo l’attuale centravanti della Nazionale, nonché capocannoniere della serie A, possa rappresentare appieno l’attualità della nostra città e le azioni di chi la amministra”, rimarcano da Per Alghero.

“Capiamo – aggiungono – che se si volesse seguire la metafora calcistica forse sarebbe più logico dedicare una via al mitico Pacione, ma quale via, meglio di una via Immobile, potrebbe rappresentare appieno l’immobilismo che oramai ci paralizza? Finiti i tempi in cui bisognava spostare gli anziani dall’ostello, finiti i tempi in cui bisognava rimuovere la Step, finiti i tempi in cui bisognava modificare il PAI e il regolamento del suolo pubblico, oramai l’unica cosa che conta per una città immobile è, infatti, proprio la toponomastica”.