La presidente della Regione Alessandra Todde e l'assessore dell'Industria, Emanuele Cani, domani saranno a Roma per incontrare il ministro dell'Ambiente e della Transizione energetica, Gilberto Pichetto Fratin.

La riunione è stata programmata per definire tempi e modalità per la modifica del Dpcm relativo al piano di approvvigionamento energetico dell'isola, propedeutico alla chiusura delle centrali a carbone - fa sapere la Regione Sardegna - per confrontarsi in merito all'impugnazione sulla legge delle aree idonee e per altri importanti provvedimenti che riguardano la Sardegna.

E proprio sulla legge delle aree idonee, la governatrice era stata particolarmente dura nella giornata di ieri, criticando la decisione del Governo di impugnare la legge senza consultarla, “violando lo Statuto sardo che riconosce il diritto di partecipare al Consiglio dei Ministri quando si discutono temi di rilievo per la Regione”.