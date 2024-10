Sostenuta dalla lista “Insieme per il futuro”, Contini ha ottenuto 309 voti contro i 193 del candidato sindaco, suo cugino, Giacomo Contini, in campo con la lista “Lavoriamo per Putifigari”.

Le Comunali hanno rappresentato per il paese un vero e proprio record, considerando che hanno votato l’83,93% degli aventi diritto.

"Il grande risultato elettorale non è altro che la risposta, da parte della comunità, a voler dare fiducia al nostro progetto che puntava sui giovani - ha affermato la neo eletta - perché se si pensa di voler investire sul futuro delle nostre comunità, soprattutto quelle che soffrono del fenomeno dello spopolamento, si deve partire proprio dai giovani".

"Si vuole investire sulle politiche giovanili e sui progetti comunitari - ha detto ancora la prima cittadina - Vogliamo inoltre puntare sul turismo e inserire Putifigari in un circuito turistico importante come quello di Alghero. Previsto anche un progetto ambizioso, quello della realizzazione della ciclovia eco sostenibile che collega il centro abitato con un prolungamento verso la nostra Domus de s'Incantu. Questo ci consente di valorizzare le nostre bellezze paesaggistiche e di inserire il nostro sito in un circuito turistico importante, quindi promuovere il turismo attraverso la valorizzazione dei siti archeologici", ha concluso Antonella Contini.