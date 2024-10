"Voglio sottolineare un punto per me fondamentale, per me e la mia storia è un punto fondamentale: l'emersione dei rapporti di lavoro. Da oggi, per la scelta che ha fatto questo Governo gli invisibili saranno meno invisibili".

La ministra per le Politiche Agricole, Teresa Bellanova (ItaliaViva), si commuove in diretta durante la conferenza stampa del governo per presentare il dl rilancio da 55 miliardi.

“Quelli che sono stati brutalmente sfruttati nelle campagne o anche nelle false cooperative dove venivano date persone in prestito per lavorare nelle famiglie come badanti, come colf non saranno più invisibili”.