Si è conclusa questo pomeriggio la visita della delegazione regionale composta rispettivamente dall’Assessore all’Igiene e Sanità, Mario Nieddu, l’Assessore ai Trasporti, Giorgio Todde, il Capogruppo Lega, Dario Giagoni, e il Presidente della Prima Commissione, Pierluigi Saiu, tenutasi presso i territori dell’Ogliastra e della Barbagia e avente come obbiettivo principale l’ascolto delle problematiche del comparto suinicolo direttamente dalla voce dei protagonisti: gli allevatori. “È stata una visita prolifica è fortemente voluta dalla Lega, che sin dal 2016, con l’avvallo dell’ormai ex Coordinatore regionale Eugenio Zoffili, segue la questione peste suina e non solo.” Esordisce Dario Giagoni nel commentare la giornata “Parlando con gli allevatori del comparto ci siamo resi conto ancor di più di quanto necessario sia avviare insieme a loro un percorso di ascolto e condivisione, esattamente come domandano da anni, atto innanzitutto alla promozione del suino di razza sarda.

Una razza ben differente dalle altre per peculiarità morfologiche e di gustosità, ma che purtroppo oggi è in via di estinzione. Perdere un patrimonio genetico millenario di tal genere per mero menefreghismo politico sarebbe intollerabile ed inammissibile. Per questo il nostro impegno sarà volto a lavorare ad una proposta di legge che possa valorizzarlo sempre più. ”prosegue il consigliere “Non solo, abbiamo quest’oggi assunto l’impegno di interfacciarci con i primi cittadini di Orgosolo e Villagrande Strisaili al fine di avviare un tavolo che consenta di trovare insieme una soluzione relativa alla questione dei terreni comunali ad uso civico. Avevamo garantito la nostra totale disponibilità nei loro confronti e non siamo venuti meno alla nostra parola, anzi dopo questo incontro siamo ancor più convinti di quanto la strada del dialogo e dell’ascolto del territorio sia l’unica percorribile per trovare concrete soluzioni.”