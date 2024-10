Esulta Alleanza Verdi e Sinistra per l’elezione di Ilaria Salis. Soddisfazione per il risultato ottenuto anche da parte della deputata sarda di Avs Francesca Ghirra: “In uno scenario europeo molto preoccupante, in cui le destre stravincono in Francia e Germania, l'Italia ferma l'onda nera e ci regala alcune bellissime sorprese. Alleanza Verdi e Sinistra supera di misura la soglia del 4% e con oltre 1,5 milioni di voti raggiunge (a ora) il 6,64%. Un dato davvero straordinario è quello sardo, dove superiamo il 10%, raddoppiando il risultato delle politiche del 2022 con 17 mila preferenze in più nonostante il crollo dell'affluenza. Una gioia immensa aver contribuito all'elezione di Ilaria Salis, che potrà finalmente spezzare le catene di Orban. Grazie a tutte e tutti, grazie ai miei compagni di viaggio, che hanno avuto il coraggio di osare. Ilaria libera!”.

Non trattiene l’ “immensa gioia” anche il segretario regionale di Sinistra Italiana, Christian Locci: “Il risultato ottenuto è frutto del lavoro di tanti e tante che si sono spesi fino all'ultimo giorno per l'elezione di Ilaria Salis, Comitati, artisti, semplici cittadini che hanno deciso di stare dalla parte giusta, con Ilaria e Roberto Salis. Il grande lavoro di tutta la comunità di Sinistra Italiana non sarebbe bastato senza il contributo di tutta la sinistra sarda che si è buttata con il cuore in questa battaglia”.